Éleveur d'alpaga : apprivoiser les peluches des montagnes sur les plaines de Belgique

Ce qui a convaincu Laurence et Éric d’investir dans l’alpaga, c’est la facilité d’élevage. L’animal est propre et son caractère curieux le rend très sociable. Le couple d’éleveurs à commencer par deux femelles en 2011. Aujourd’hui, leurs troupeaux comptent 60 bêtes, triées sur le volet. "On les sélectionne sur la génétique. C’est la qualité de toison qui prime. Il faut une toison dense, fine… pour produire la meilleure qualité de fibre possible. On doit également les choisir en partant de la bonne conformation, les bonnes propriétés des animaux comme la résistance physique avec un bon dos, des bonnes dents, de bonnes jambes. C’est très important. Vous voyez qu’il y a également différentes couleurs. C’est un choix, on adore les mélanges. Notre particularité au maquis, c’est la couleur grise. On essaie de travailler là-dessus", ajoute l’éleveuse.

De l’élevage à la filature

Éric et Laurence s'occupe de déplacer le troupeau d'alpaguettes avec leur chien - © Tous droits réservés La qualité des produits due à la fibre douce, fine et légère récoltée est reconnue en Europe - © Tous droits réservés Pour diversifier leurs activités et profiter de la qualité de la fibre de leurs animaux, Laurence et Eric ont fait construire une petite filature - © Tous droits réservés

En Belgique, l’alpaga est considéré comme un animal domestique et ne peut être consommé. Dans certains pays, on vend et on mange la viande de l’animal, mais c’est très peu le cas en Europe. Pour diversifier leurs activités et profiter de la qualité de la fibre de leurs animaux, Laurence et Eric ont fait construire une petite filature. "On a notre atelier. On transforme les toisons en fil à tricoter. Ce sont les mêmes machines que dans une filature industrielle, mais ici c’est une microfilature. Nos machines viennent du Canada, c’est le seul fabriquant au monde à faire la série complète des 13 étapes pour transformer la toison brute en fil à tricoter", explique Eric, le mari de Laurence.

En ce moment, la filature est à l’arrêt, "car c’est la période de tonte. Notre boulot c’est d’aller chez les particuliers pour tondre leurs alpagas et récupérer la laine. Sinon, des particuliers nous apportent leurs toisons que nous stockons et que nous traiterons dès la reprise des activités de filature".

Derrière l’atelier, on retrouve également un magasin où se trouvent des écharpes, des gants, des bonnets, des couettes… confectionnés à partir de la laine d’alpaga. La qualité des produits due à la fibre douce, fine et légère récoltée est reconnue en Europe. Pour le couple d’éleveur, c’est un travail de longue haleine et un modèle financier précis. "À partir du moment où on travaille du producteur au consommateur directement, sans intermédiaire c’est une activité viable, mais à cette condition-là bien sûr", explique Laurence. "On fait tout sur place ici. On va de l’élevage à la transformation en fil à tricoter ou en produit fini. Quand on a la chance d’avoir des toisons d’une couleur rare ou d’une qualité exceptionnelle, le but c’est de la valoriser le plus possible", complète Éric.

En parcourant le magasin, même s’il y a toutes les gammes de prix, il faut parfois débourser plusieurs centaines d’euros pour certains produits. "Les alpagas produisent une fibre de luxe. Quand on atteint les hautes qualités comme celle du baby alpaga, ce sont des fibres en dessous de 19 microns (on mesure l’épaisseur des fibres de laine en utilisant les microns. Plus le micron est petit, plus la laine est fine et caresse la peau, au lieu de la piquer comme une aiguille, ndlr). Seulement 1% de la population d’alpaga produit cela. Dans ce cas-là, c’est un produit de grand luxe", admet l’éleveur.