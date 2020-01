Elèves et enseignants de l'Athenée Royal Toots Thielemans de Molenbeek se mobilisent

Près de 200 élèves et professeurs de l'Athénée royal Toots Thielemans de Molenbeek ont manifesté ce matin place Surlet de Chokier à Bruxelles, devant le cabinet de la ministre de l'Enseignement de la Communauté française, Caroline Désir. Ils réclament l'atelier de mécanique attendu par une centaine d'élèves privés de cours depuis la rentrée scolaire de septembre.

Les élèves avaient préparé de nombreuses pancartes et banderoles portant des messages comme "Qui va investir dans notre avenir?", "Moins de baratin! On veut une vraie école!" et "École en mauvais état! Honte à l'État!".

2 toilettes pour 400 élèves, 6 degrés dans les classes

Les professeurs déplorent que les élèves de mécanique se retrouvent dans l'impossibilité d'acquérir les compétences pratiques nécessaires à leur métier. " On nous avait promis un atelier mais depuis la rentrée, il n’est toujours pas ouvert, regrette Hélène Hanneuse, professeure de français à l’Athénée royal. Certains professeurs sont obligés de donner cours dans des caves. Il y a deux toilettes pour les élèves alors qu’ils sont plus de 400. À la rentrée, nous n’avons pas eu de chauffage: il faisait 6 degrés. Les élèves ont l’impression qu’on se moque d’eux. On revendique nos droits pour pouvoir faire notre travail dans des conditions décentes ", ajoute encore la professeure.

Apporter des solutions

Une délégation a été reçue en fin de matinée par un représentant du ministre Frédéric Daerden, en charge des Bâtiments scolaires et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement. " On les a écoutés pour entendre la réalité que vivent ces élèves et enseignants dans leur établissement, explique Tony Pellozato, chef de cabinet du Ministre du Budget, Frédéric Daerden. C’est effectivement une réalité très sérieuse. Notre ambition à nous est d’apporter des réponses aux questions qu’ils ont soulevées, que ce soit par rapport aux écoles, à l’organisation des ateliers ou la rénovation des bâtiments. "

Pour le représentant du ministre, les bâtiments scolaires sont une priorité. " Il faudra dégager des moyens pour apporter des solutions très concrètes à cette réalité. On était conscient de certains éléments mais les enseignants ici sont venus avec des considérations nouvelles qui méritent d’être creusées et de voir où les améliorations sont possibles. "

"On attend du concret"

Après cette rencontre, les enseignants attendent de voir. " On espère que ça va bouger mais tant qu’on a rien de concret, on ne croit rien, lance Virginie Van Cauwenberghe, également professeure de français dans l’établissement. On nous a promis beaucoup trop de choses pour se baser sur une simple réunion. En tout cas, le chef de cabinet a été impressionné par les faits que nous lui avons rapportés. On va maintenant rencontrer plusieurs personnes au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour essayer de faire bouger les choses. "

Depuis le 14 janvier, les professeurs marquent des arrêts de travail quotidiens d'une heure et continueront à le faire jusqu'à ce qu'une solution soit mise en place de manière effective. En attendant, il a été proposé d'envoyer pour cette fin d'année les élèves privés de cours à l'Athénée royal de la Rive Gauche à Laeken.