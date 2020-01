Élever des insectes à la maison ? "Simple comme un potager ou un poulailler"

Une petite boite en plastique blanc trône sur le plan de travail de la cuisine, à côté de la machine à café et une pile d'assiettes. Sous une fine moustiquaire, des centaines de vers de farine grouillent vigoureusement. "Oui, ça bouge beaucoup ! Les larves n'aiment pas trop la lumière et essayent de se réfugier dans l'obscurité", explique Laurent Braquet, habitant de Havelange (province de Namur). Dès qu'il en dispose en quantité suffisante, il les intègre dans différentes préparations culinaires : "Des cookies, des gâteaux, des pâtes… On me demande souvent comment je les tue. C'est très simple : je les endors au congélateur, puis je les broie pour obtenir une fine poudre que j'utilise comme une farine classique".

Cet enseignant s'est engagé dans cette pratique par conviction écologique et suite à des discussions avec ses élèves : "Ils étaient en pleine marche pour le climat et avaient envie de faire bouger les choses. J'ai réalisé que les insectes permettaient de produire des protéines de façon beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Si on le compare avec l'élevage de bétail, l'élevage d'insectes nécessite sept à huit fois moins d'espace et ne consomme pratiquement pas d'eau. Pour produire un kilo de protéine d'insectes, il faut à peine plus d'un kilo de céréales alors qu'on est dans un rapport x5 ou x10 pour la volaille et le bœuf".