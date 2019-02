Élève agressé physiquement et sexuellement en classe verte: les sanctions sont "grotesques et ridicules", estime la maman

Il y a du neuf dans cette triste affaire d'agression physique et sexuelle présumée d'un élève par des camarades de l'Institut Don Bosco de Verviers, lors de classes vertes. Comme le révèle Sudpresse, l’école a identifié les auteurs des faits et a pris des sanctions. Un élève a été exclu à titre définitif et trois autres ont été écartés.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la direction de l'Institut Don Bosco confirme avoir pris de telles mesures, mesures qu'elle qualifie de "sanctions lourdes et fortes".

Pour les accusations de coups, les faits semblent donc clairs. Mais pour la question du viol dont aurait été victime cet étudiant de 15 ans lors d'une classe verte près de Spa au mois de décembre, un viol avec une tringle a rideau, la direction dit ne pas avoir pu établir les faits avec certitude. Elle n'a donc pas pris de mesures spécifiques et dit attendre des nouvelles de la justice.

Selon la maman de la victime, les sanctions prises jusqu'à présent par l'école sont "grotesques" et "ridicules". Et d'ajouter : "Mon fils a été violé et tabassé, ce n’est quand même pas rien !". Elle estime que "l'école a, dans un premier temps, voulu étouffer l'affaire". Cette maman a porté plainte pour coups et agression sexuelle.

Le parquet de Verviers prend tout de même l'affaire très au sérieux. Une enquête est en cours. Le jeune garçon a d'ores et déjà été entendu. Lors de son audition filmée et enregistrée, il a confirmé avoir été victime d'agression physique et sexuelle.

Si des responsabilités sont établies, vu qu'il s'agit de mineurs d'âge, il ne sera bien sûr pas question de prison mais éventuellement d'un placement en IPPJ (une Institution Publique de Protection de la Jeunesse).