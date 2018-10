Elections Saint-Josse: 885 votes ajoutés au scrutin global après recomptage

Ce vendredi matin, le collège juridictionnel, un comité d’experts de la Région bruxelloise, le juge de paix et l’ensemble des témoins du bureau principal se sont réunis pour assister au recomptage des votes électroniques. "Ils ont refait le comptage, avec un scanner, de l’ensemble des bulletins de vote qui se trouvaient dans l’urne. Le résultat est conforme à ce qu’on pouvait s’attendre", explique Ahmed Mouhssin, l’un des témoins inscrit sur la liste Écolo. C’est quelque 8,5% des votes valables qui n’ont pas été comptabilisés dans le bureau de vote n°2 à Saint-Josse, c’est-à-dire 885 votants.

Les votes intégrés au scrutin global

Le collège juridictionnel dispose d’un délai de 45 jours avant de divulguer la répartition des votes. En revanche, le comité d’experts envoyé par la région pourrait communiquer plus tôt, respectant un délai de 10 à 15 jours. "nous ce qu’on attend, c’est d’avoir le plus rapidement ces résultats pour avoir une idée précise du poids de chaque parti au sein de Saint-Josse", espère Ahmed Mouhssin

Une chose est sur la publication du nouveau résultat du scrutin devra être faite avant le 26 novembre prochain.

Émir KIR, le Bourgmestre de Saint-Josse fustige la décision du Collège juridictionnel de ne rendre publics les résultats que le 26 novembre peut on lire sur un communiqué envoyé à la presse

"Je demande au Gouvernement bruxellois et au Parlement bruxellois de prendre leurs responsabilités pour que les résultats soient rendus public aujourd’hui. En effet, les votes ont été recompté ce vendredi matin en présence des témoins politiques, du Bureau principal et du Collège juridictionnel et rien ne justifie donc un délai aussi long" explique l'actuel et très certainement prochain bourgmestre de la commune.