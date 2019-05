Elections : que ressent-on quand on n’est pas réélu ?

C’est le jeu des élections : certains gagnent des sièges, d’autres en perdent. C’est le cas de Christine Poulin, députée sortante PS. Suite au triple scrutin de ce 26 mai dernier, elle n’est pas réélue au Parlement wallon. Mais Christine Poulin fait face à cette défaite avec philosophie.

« Une expérience se termine »

Nous avons contacté Christine Poulin, qui nous confie son sentiment sur ce résultat : « C’est une expérience qui se termine, dit-elle. C’était très intéressant, au niveau du fonctionnement et des relais pour ma commune. Je suis quelqu’un qui prend la vie comme elle vient et si je ne suis plus députée, je ne suis plus députée. Mais le PS reste premier parti et ça, ça me fait plaisir. »