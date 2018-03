Elections provinciales 2018: Geneviève Lazaron mènera la liste cdH à Namur-Assesse

L'actuelle députée provinciale Geneviève Lazaron briguera un nouveau mandat lors des prochaines élections du 14 octobre 2018. Elle mènera en effet la liste provinciale cdH du canton de Namur-Assesse, a-t-on appris vendredi matin. La liste se compose de neuf candidats, dont six nouveaux visages, avec "une belle mixité des profils, des parcours de vie et des générations".

Députée provinciale en charge de la Culture, de l'Action sociale et des Sports, Geneviève Lazaron, 51 ans, avait réalisé lors des dernières élections provinciales de 2012 un score de 5.996 voix de préférence. Elle s'était ainsi positionnée en tête pour le canton namurois.

Au total, neuf candidats ont été validés à l'unanimité par la section namuroise du cdH pour les prochaines élections provinciales. "L'équipe est composée de personnalités variées, souvent déjà bien impliquées sur leur terrain respectif et motivées pour intensifier leur action au profit du plus grand nombre", a commenté la députée. Tout comme pour la liste communale, le cdH fait ainsi le pari de la diversité et propose une liste provinciale composée de 66% de candidats s'engageant pour la première fois.

Le champ électoral du canton Namur-Assesse représente plus de 13.300 votants, soit un tiers des électeurs de la province. L'ancien conseiller provincial, ancien échevin et actuel conseiller communal à Namur, Guy Carpiaux, 72 ans, poussera la liste.

Donner un avenir meilleur à la Province et défendre ses services, feront notamment partie des engagements des candidats.