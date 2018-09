Elections : et si Schaerbeek, Evere et Saint-Josse fusionnaient?

C'est la proposition de Georges Verzin. Dans un livre tout juste sorti des presses, la tête de liste MR à Schaerbeek a une vision pour l'avenir. Celle de réunir, sur base volontaire, ces trois communes du Nord de Bruxelles en une seule entité de près de 200 000 habitants : "un juste équilibre entre centralisation et proximité", estime-t-il.

La future méga-commune, plus peuplée que Bruxelles-Ville, serait calquée sur la zone de police et couvrirait un sixième du territoire de la Région bruxelloise.

Je propose de créer un ensemble urbain cohérent

L'élu de l'opposition schaerbeekoise décèle dans ces trois communes "trois parties de villes très différentes", mais complémentaires. D'un côté Saint-Josse, "riche en bureaux et en hôtels, mais pauvre en termes de capacité contributive vu sa population trop peu diversifiée". De l'autre, Evere, que Georges Verzin décrit comme un "vase d'expansion économique" où tend à s'exiler la classe moyenne schaerbeekoise. Et au milieu, Schaerbeek, sa commune, toujours fracturée entre quartiers aisés et défavorisés.

La fusion, prédit-il, permettrait "d'élargir l'assiette fiscale et de diminuer l'impôt tout en augmentant son rendement." Outre cet argument fiscal, le libéral évoque des économies d'échelle via le regroupement de services, en s'appuyant et en amplifiant les synergies déjà existantes entre institutions culturelles.

Georges Verzin voit aussi dans cette fusion l'occasion de mettre en échec "la logique de la N-VA qui veut fusionner toutes les communes et faire un grand Bruxelles. Je pense que les francophones bruxellois doivent avoir le courage de dire qu'on peut aussi, nous-mêmes, balayer devant notre porte et créer dans un certain nombre de communes des synergies qui permettent de réunir des territoires homogènes."