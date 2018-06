Elections communales à Liège: 10 propositions du MR qui dévoile son programme

"Relançons Liège", c'est le slogan adopté par le MR qui présentait en conférence de presse, son programme pour les élections communales. Baptisée MR Pour Liège, la liste MR-PL menée par Christine Defraigne est désormais complète: une liste avec la présence de 15 jeunes de moins de 35 ans. Une liste ouverte aussi où 18 candidats sur 49 ne sont pas membres du parti: ils et elles sont médecin, une infirmière, juristes, employés, manager, professeur, financiers, ingénieur... Dans son programme de 115 pages, "la seule formation de centre-droit" comme elle se définit annonce 500 propositions pour la ville. Avec 3 axes: une ville où il fait bon vivre en toute sécurité, une ville citoyenne, responsable et solidaire et une ville métropole.

Christine Defraigne et Gilles Foret, les deux têtes de liste MR-PL aux communales de Liège - © Tous droits réservés

Pour la candidate bourgmestre, "Liège a raté le virage de la modernité". Comme en 2012, Sécurité-Mobilité-Propreté restent les priorités du MR avec un accent mis sur les quartiers "laissés à l'abandon". Sa tête de liste ne s'en cache pas: elle a l'ambition que que le MR devienne le premier parti à Liège. Et à la question d'une possible coalition de majorité, Christine Defraigne précise qu'il faudra faire la compatibilité des programmes et puis c'est vrai que dans une ville, il faut des rapports humains qui puissent fonctionner, des gens qui s'entendent bien et qui puissent travailler ensemble"... Deux conditions que remplit sans doute la liste de centre-gauche du PS de Willy Demeyer!

1 Sécurité: envisager des policiers sur le terrain en triangulation plutôt qu'en binôme

La sécurité reste la priorité du MR à Liège: non seulement en terme d'équipement des agents mais il faut aussi pour les libéraux, que le cadre de 1100 policiers -et pas 1000- soit rempli et que les agents de quartier soient présents. Suite sans doute à la récente tuerie de Liège, Christine Defraigne propose de réfléchir à utiliser en patrouille, le système de la triangulation plutôt que le binôme.

2 Un échevin de la transition énergétique

Il faudra 45000 logements pour 2030 selon le MR. Il faudra donc rénover le bâti actuel qui date souvent des années 60. D'où cette proposition d'un échevin de la transition énergétique pour les habitations mais aussi pour les bâtiments publics.

3 Des états généraux de l'enseignement liégeois et des devoirs à domicile

Le MR veut une véritable vision pédagogique pour l'enseignement communal et y éviter les nominations partisanes. Concernant le décrochage scolaire, il veut réinstaurer les devoirs à domicile.

4 Un échevinat des sports, un vrai!

La ville ne fait pas assez attention aux clubs sportifs selon le MR.

5 Un médiateur communal relais entre le citoyen et l'administration

Les libéraux veulent mettre en place un service de médiation qui puisse traiter de manière objective les plaintes des citoyens vis-à-vis des services communaux et qui propose des solutions.

6 Pas de licenciements

Le MR annonce qu'il n'envisage pas de licenciements parmi le personnel communal et entend conserver le cadre actuel. Mais il compte changer son mode de fonctionnement.

7 Supracommunalité: un conseil communal commun Liège-Seraing-Herstal

Parmi les propositions, figurent la tenue annelle d'une séance ré"unissant les 3 conseils communaux avec Seraing et Herstal pour aborder des thèmes de politiques urbanistique, sociale, sécuritaire, culturelle ou touristique.

8 Un échevinat du bien-être animal

Un des chouchous de Christine Defraigne, c'est le thème du bien-être animal.

9 Des états généraux du commerce liégeois

Pour les libéraux, il faut lutter contre les cellules vides. "Pourquoi ça marche à Maastricht et pas chez nous" s'interroge Christine Defraigne. Il faut aussi pour le MR, organiser la gestion des indemnisations des commerçants prévues durant les travaux du tram.

10 Un échevin en lien avec l'Université

Le MR voudrait désigner une personne relais entre la ville et l'Université pour favoriser son développement, la recherche internationale, les nouvelles entreprises qui en émanent et les échanges avec d'autres universités.