Elections communales 2018: Charles Michel ne sera pas candidat à Wavre

Charles Michel ne sera pas candidat à Wavre, une information confirmée par son porte-parole. Il souhaite se consacrer à sa fonction de Premier ministre

"Les élections communales approchent à grands pas. Après une mûre réflexion, j’ai décidé de ne pas être candidat. Je tenais à vous en informer personnellement avant une communication publique à cet égard, écrit-il. Il s’agit d’un choix de clarté et de transparence vis-à-vis des citoyens. En effet, dans les circonstances actuelles, ma responsabilité de Premier ministre exige une disponibilité et une mobilisation maximale pour l’ensemble du pays. Cela me semble incompatible avec la participation à une campagne électorale communale. Par ailleurs, je serai candidat en 2019 pour assumer et défendre nos résultats sur le plan économique, social et sécuritaire. Je porterai aussi notre projet pour l’avenir de la Belgique au centre de l’Europe", s'est exprimé le Premier ministre dans un courrier adressé aux militants MR, dont le journal Le Soir a eu une copie.

M. Michel sera candidat aux élections fédérales de 2019 lors desquelles il défendra son bilan et celui de son gouvernement, ainsi que les propositions du MR pour la prochaine législature. Le Premier ministre n'exclut pas de se représenter un jour dans sa ville de Wavre où la tête de liste MR pour le prochain scrutin sera l'actuelle bourgmestre faisant fonction Françoise Pigeolet.