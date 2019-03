Elections Charleroi : Ingrid Colicis de retour en politique mais chez DéFI

Ingrid Colicis l'a confirmé sur Facebook ce vendredi. Elle sera candidate pour les élections régionales de mai prochain dans la circonscription de Charleroi-Thuin. Un retour surprise dans l'arène politique pour l'ex-échevine socialiste de Charleroi mais plus dans le même parti. Elle s'engage sur la liste DéFI.

Ingrid Colicis, c'est une personnalité, un caractère fort qui, pendant des années, au PS carolo a incarné la nouvelle génération, celle d'après les affaires. Echevine sortante, il y a un peu plus de 6 ans, en 2012, elle décidait de ne plus se présenter. Finie alors la vie publique mais pas le travail politique. Elle travaillera notamment dans le cabinet ministériel du socialiste Paul Furlan. Elle le retrouvera, pour la petite histoire, mais comme adversaire direct en mai prochain.

Touchée par un cancer, dont elle n'a jamais fait mystère. Elle a beaucoup réfléchi à son avenir. "Je suis en passe de vaincre la maladie, précise Ingrid Colicis, dans son long message Facebook posté vendredi. Et l'engagement politique est apparu comme une évidence. Mais ces combats politiques, je ne voulais plus les mener au sein du Parti Socialiste. Tout simplement parce que j’ai politiquement évolué et muri, et que mes choix ne rejoignent plus ceux du PS."

C'est donc vers DéFI qu'elle s'est tournée. " Ma rencontre avec DéFI remonte à la préparation des dernières élections communales, explique-t-elle. La tête de liste carolo, Jean-Noël Gillard, m’a sollicitée afin de le conseiller dans le cadre de sa campagne. Je l’ai aidé et n’en ai d’ailleurs jamais fait mystère. Voici donc plus d’un an que nous collaborons ensemble sur le programme du parti."

Ingrid Colicis sera 2e sur la liste chez DéFI derrière Jean-Noël Gillard. C'est la 2e recrue surprise pour ce parti. Un autre ex-échevin mais MR celui-là sera candidat DéFI à Charleroi. Alain Eyenga, est candidat à la Chambre pour le Hainaut, à la 2e place.