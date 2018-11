Elections à Saint-Gilles : casting complet pour le futur collège

Si Écolo avait déjà communiqué la semaine dernière le nom et les attributions de ses trois échevins, le mystère planait toujours au PS, l'autre parti de la future coalition à Saint-Gilles.

Réunie jeudi, la section locale du PS a tranché. Pour entourer le bourgmestre Charles Picqué, trois hommes et trois femmes :

Cathy Marcus

Jean Spinette

Yasmina Nekhoul

Willem Stevens

Myriem Amrani

Thierry Van Campenhout

Pas de révolution

Le choix des militants reflète une volonté de continuité, puisque seule Myriem Amrani n'était pas membre du collège lors des six dernières années. Sans surprise, on retrouve également les deux principaux candidats à la succession de Charles Picqué, à savoir Cathy Marcus et Jean Spinette.

Si le casting socialiste est connu, reste à déterminer les compétences de chacun. Pour ce faire, "la nouvelle équipe se réunira dans les prochains jours", précise le communiqué.

Chez le partenaire écologiste, par contre, plus aucun suspense ne subsiste depuis la semaine dernière. Ecolo-Groen disposera de trois échevinats, dont héritent :

Catherine Morenville en charge notamment de la mobilité, des espaces verts et de l'urbanisme.

Mohssin El Ghabri, en charge de la culture, du développement économique et du bien-être animal.

Jos Reymenants, en charge notamment des affaires néerlandophones.

En très nette progression à Saint-Gilles au soir du 14 octobre (+3 sièges), les verts ont intégré la majorité pour la première fois, renvoyant par la même occasion le MR dans l'opposition.