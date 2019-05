Elections 2019: l'image de l'Atomium utilisée sans autorisation

L’ASBL Atomium va devoir intervenir. Lors de la dernière campagne électorale, l’image du célèbre monument bruxellois a été utilisée à des fins politiques et sans autorisation. Les neuf boules ont figuré sur plusieurs tracts comme nous avons pu le constater. Exemples dans ceux du futur député à la Chambre Michel De Maegd (MR), du candidat PS Anas Abdelmoumen, de la CD&V Bianca Debaets ou encore des candidats Act-Salem Michel Dardenne et Hassan Rahali.

La SOFAM tranchera

Les tracts litigieux ont été transmis à la SOFAM, la société en Belgique qui gère les droits à l’image, celle de l’œuvre conçue par l’ingénieur André Waterkeyn étant protégée. A la SOFAM toutefois d’apprécier si, dans les différents cas, une liberté de panorama pourrait être appliquée. "Par liberté de panorama, il faut comprendre que des photos d’œuvres tridimensionnelles protégées par le droit d’auteur (surtout des sculptures et des bâtiments), qui se trouvent de façon permanente dans des lieux publics, peuvent être prises et diffusées sans que l’autorisation de l’ayant droit soit requise", rappelle l’Atomium sur son site Internet. La liberté de panorama s’applique, comme l’explique encore l’Atomium, aux particuliers qui prennent des photos du monument "qui placent ensuite ces photos sur des sites web privés, des réseaux sociaux et blogs sans but lucratif".

Le montant dépend du nombre d'exemplaires imprimés

De toute manière, les publications politiques en question ont déjà été imprimées et diffusées. Et il y a de fortes chances pour que Michel De Maegd, Bianca Debaets et les autres soient prochainement invités à payer la facture. "Le montant dépend du nombre d’exemplaires imprimés, du nombre de fois que l’image de l’Atomium est reprise", précise Yvonne Boodts. "Nous attendons une réponse de la SOFAM pour la semaine prochaine."

L’an dernier, le producteur musical français DJ Hamida avait utilisé plusieurs plans de l’Atomium dans l’un de ses clips, sans autorisation. L’ASBL avait décidé de lui faire payer des droits à l’image.