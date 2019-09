Elections 2019: amende infligée à Bernard Clerfayt pour ses trois photos dans le journal communal

Sanctionné ! Bernard Clerfayt (DéFI), actuel ministre bruxellois de l’Emploi a été sanctionné par le Collège de contrôle des dépenses électorales du Parlement bruxellois, a appris la RTBF. En caus : Bernard Clerfayt est apparu à trois reprises en photos dans le "Schaerbeek info", le journal de la commune dont il est bourgmestre. C’était en mars dernier, en campagne électorale pour les régionales. Or, c’est interdit par une ordonnance régionale. Verdict : 1652,75 euros d’amende.

La plainte émane du conseiller communal cdH schaerbeekois Cédric Mahieu. Alerté par des habitants, Cédric Mahieu feuillette le "Schaerbeek Info" et constate que la tête de liste DéFI Bernard Clerfayt y figure bien en photos à trois occasions. Pourtant, nous sommes en pleine campagne électorale et le règlement régional bruxellois en la matière est très clair: il est interdit pour un bourgmestre, échevin ou président du CPAS, de faire figurer plus d’une photo de lui-même dans une édition du journal communal paraissant moins de 95 jours avant un scrutin. Le "Schaerbeek Info" du litige est paru le 25 février, soit 90 jours avant les élections.