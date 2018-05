Elections 2018: le bus de la N-VA sillonnera la Flandre en vue du scrutin d'octobre

La N-VA enverra ses figures nationales sillonner la Flandre pour mener la campagne en vue des élections d'octobre. Durant les deux week-ends qui viennent, elles seront à bord d'un bus jaune qui fera le tour des provinces flamandes et s'arrêtera dans différentes villes.

Il y a six ans, les nationalistes flamands avaient pris la même initiative. Le scrutin d'octobre 2012 leur avait permis de réaliser une percée importante sur le terrain local et de remporter plusieurs localités. Le 14 octobre prochain, le parti veut élargir considérablement son ancrage local.

Le président et bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever, participera au tour dans les provinces d'Anvers et du Limbourg. Le ministre-président flamand, Geert Bourgeois, entrera le premier dans le bus en compagnie du ministre Jan Jambon et du secrétaire d'État Theo Francken. Ils parcourront la Flandre occidentale et la région de Gand.