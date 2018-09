Elections 2018: en Brabant wallon, DéFI se profile comme l'outsider sérieux

Dans trois semaines auront lieu les élections communales et provinciales. Et parmi les listes pour lesquelles vous pourrez voter cette année, dans plusieurs communes brabançonnes : des listes DéFI.

Le parti n'avait obtenu que deux sièges de conseillers communaux et deux sièges de conseillers provinciaux en Brabant wallon en 2012. Cette année, DéFI a des ambitions bien plus importantes. Il se profile comme un outsider qui pourrait faire basculer l'une ou l'autre majorité. Mais attention ! Pas question de renier ses valeurs et son programme pour autant.

"Dans certaines communes (peut-être Tubize, Ottignies, Wavre ou Nivelles), nous serions un parti qui pourrait le cas échéant participer à un pouvoir, déclare Luc d'Hondt, président de DéFI Brabant wallon et tête de liste à Wavre. On sait qu'à Tubize par exemple, il y a deux grandes listes/tendances qui se présentent. Mais au milieu, il y a DéFI ! DéFi qui va certainement, vu la qualité de sa liste, obtenir quelques sièges. C'est en tout cas notre espoir."

"Et nos candidats, poursuit Luc d'Hondt, pourraient peut-être faire l'appoint pour l'une ou l'autre majorité. Mais je tiens à être très clair : il n'est pas question d'entrer au pouvoir pour le pouvoir ! Nous avons des projets, des valeurs et nous allons les défendre. Même s'il faut pour cela refuser une proposition d'alliance qui nous serait faite !"

Il y aura donc une liste DéFI dans neuf communes du Brabant wallon, les plus importantes en nombre d'habitants ; et des candidats sur des listes d'union dans quatre communes supplémentaires.