Elections 2018 à Linkebeek: Link@Venir fait une ultime proposition à Ensemble LKB

La liste Link@Venir a fait une ultime proposition à la liste Ensemble LKB et ont donné à la formation emmenée par Damien Thiéry jusqu'à dimanche minuit pour leur fournir sa réponse. De celle-ci dépendra si la commune à facilités de Linkebeek sera dirigée par deux ou trois formations lors de la prochaine législature, a-t-on appris à bonne source. Le nouveau conseil communal doit être installé lundi soir à Linkebeek.

Lors des élections du 14 octobre, les listes francophones Link@Venir et Ensemble LKB Samen ont décroché respectivement sept et cinq des quinze sièges du conseil communal, alors que la liste bilingue Activ' empochait les trois sièges restants. Les échevins étant élus directement dans les communes à facilités, Link@Venir a obtenu deux mandats, contre un seul LKB. Mais voilà, depuis des semaines, en coulisses, les trois listes n'ont pas encore réussi à s'entendre sur la désignation du futur bourgmestre, la Liste Activ soutenant officiellement depuis les élections une position visant à mettre les deux équipes d'Yves Ghéquière (Link@Venir) et Damien Thiéry (Ensemble LKB Samen) autour d'une même table à la recherche de l'intérêt général des habitants de la localité.

Différends au sein de la 3ème liste, Activ

Mais voilà au fil des discussions, il apparaît aussi que la 3ème liste, Activ, qui aurait pu jouer les "faiseurs de roi", réunissant candidats francophones et néerlandophones - pour la première à ce scrutin, les néerlandophones ont en effet renoncé à présenter leur traditionnelle liste unilingue... -, cette liste Activ s'est peu à peu divisée. Comme le précise, par communiqué, sa tête de liste Mitra de Kempeneer, "deux transfuges de l'aile flamande d'Activ', Roel Leemans et Joëlle Grimmeau, ont plutôt tendance à vouloir faire une majorité avec Link@avenir. Pour des raisons personnelles, ils ne veulent pas entendre parler de la liste de Damien.. Link@venir a d'ailleurs donné le poste de président du conseil à Roel Leemans en échange d'avoir une signature pour la nomination du Bourgmestre,Yves Ghèquière. Il est clair que nous avions un accord de principe de la part des deux listes pour que ce poste revienne à M. Leemans mais pas de cette manière. Le but ultime d'Activ' et des autres membres était plutôt d'intégrer ceci dans une solution globale entre les 3 listes". Mitra de Kempeneer qui ajoute que ses colistiers, Roel Leemans et Joelle Grimmeau, vont désormais "à l'encontre de la volonté de l'ensemble de notre groupe Activ". Reste à voir s'ils confirmeront leur soutien à Yves Ghéquière comme annoncé lors de la première séance du conseil communal prévu ce lundi à 20h...