Elections 2018 à Ittre: Christian Fayt sera le nouveau bourgmestre

Les négociations pour la formation d'une majorité n'ont pas traîné à Ittre. La liste EPI (six sièges) et le MR (trois sièges) ont signé un accord ce lundi matin. Christian Fayt, premier échevin, sera le prochain bourgmestre. L'actuel bourgmestre, Ferdinand Jolly, est donc renvoyé sur les bancs de l'opposition (sa liste IC n'a obtenu que cinq sièges, deux de moins qu'en 2012).

La nouvelle majorité sera néanmoins très courte, neuf sièges sur 17, ce qui n'effraie pas Christian Fayt. "Ce sont parfois les majorités qui fonctionnent le mieux. Parce qu'on est obligé de s'entendre, on est obligé d'avoir la même optique pour arriver au conseil communal. Donc il y a beaucoup plus de discussions, beaucoup plus de relations entre les groupes que dans une large majorité où la communication ne passe pas toujours".

Dans le futur collège communal, le MR disposera de deux échevinats. La liste majoritaire hérite du poste de bourgmestre, de la présidence du CPAS et de deux échevinats.

Enfin, la quatrième liste de la commune, PACTE, a obtenu trois sièges. Elle restera dans l'opposition.