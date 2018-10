Elections 2018 à Chaumont-Gistoux: la liste Villages reste dans l'opposition, Luc Decorte conserve le mayorat

Le groupe Ecolo a choisi son partenaire pour former la nouvelle équipe qui dirigera la commune durant les six prochaines années. Il s'agit de la liste ARC de Luc Decorte, bourgmestre sortant.

Dimanche, deux listes ont décroché 8 sièges : ARC (au pouvoir depuis douze ans) et Villages de Philippe Barras. En troisième place, Ecolo obtenait 5 sièges.

"Le plus facile eut été que les deux grandes forces politiques (75% à elles deux) parviennent à s'entendre, mais ce ne fut pas le cas, explique Philippe Descamps, tête de liste Ecolo. On a donc pris nos responsabilités (…) On est parvenu à un accord, certaines choses ayant fait pencher la balance (…) Luc Decorte a quand même recueilli 1300 voix de préférence. Ce n'est pas négligeable."

Avec trois échevins, la présence des Verts au collège se trouve renforcée.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi, la liste Villages déplore un manque de courage politique d'Ecolo. Les Verts ont préféré la continuité "alors que la majorité sortante a été sanctionnée". Ce faisant, "ils ont ignoré le message fort des électeurs pour un changement".