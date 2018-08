Election du recteur à l'ULiège: un troisième tour, fin septembre, sous haute tension

C'est un poste très convoité et, visiblement, très disputé… Il y aura finalement quatre candidats pour occuper le fauteuil de recteur à l'Université de Liège. Trois hommes et une femme.

Le recteur sortant, Albert Corhay, ne se représentera pas. Un nouveau vote se tiendra les 24 et 25 septembre prochains. Nouveau car ce sera le troisième tour de cette élection sous haute tension.

A l'issue des deux premiers tours et d'une campagne dure, aucun candidat n'avait obtenu la majorité. Mais Albert Corhay, largement battu, avait décidé de se retirer de la course. Le recteur sortant n'avait rassemblé qu'un quart des suffrages. Son concurrent, Pierre Wolper, avait recueilli 40%. Pas assez pour être élu, mais assez pour l'encourager à se représenter.

Contre lui réapparaît un éliminé du premier tour : Eric Pirard, de la Faculté des Sciences appliquées. Il a déposé sa candidature au matin du dernier jour.

Et puis, deux nouveaux candidats

Une femme et un homme. Une juriste et un médecin. Ann Lawrence Durviaux, de la Faculté de Droit, vient de l'équipe du recteur sortant. Elle a été épinglée pendant la campagne précédente pour ses activités privées d'avocat et les revenus qu'elle en tire. Si elle est élue, elle sera la première femme rectrice de l'Université de Liège.

Un quatrième larron a également déposé sa candidature : Vincent Seutin, de la Faculté de Médecine.

Les votes des professeurs comptent pour 65%, les chercheurs 10%, les étudiants 15%. Pour être élu, le futur recteur doit recueillir plus de la moitié des suffrages. Sinon, il y aura un quatrième tour à la majorité simple.