Election communale à Neufchâteau : encore quelques heures de suspense

Les bureaux de vote ont fermé leurs portes et les résultats devraient être connus en soirée. Il suffirait de peu pour modifier les résultats du mois d’octobre. Un suspense de quelques heures.

Les citoyens de Neufchâteau, en province de Luxembourg, retournent aux urnes ce dimanche, après l’annulation des communales d’octobre pour procurations litigieuses. 23 personnes ont été inculpées dans ce dossier. Et parmi elles, le bourgmestre sortant, le cdH Dimitri Fourny, qui se représente et clame son innocence. Il se déclare d’ailleurs extrêmement serein. Il n’empêche, cette élection se déroule dans un climat plutôt tendu. Dans quel état d’esprit étaient les habitants ce matin, au moment de (re) voter ?

Était-ce contraignant ou non de revoter pour le scrutin communal ? Ces derniers jours les habitants de Neufchâteau semblaient agacés quand on leur posait la question, mais aujourd’hui, jour d’élection, ils étaient plus loquaces : "C’est un peu embêtant de revoter, mais c’est comme ça "… " C’est vraiment malheureux, on en peu rien, nous on n’a rien a voir avec ça "… " C’est notre devoir de citoyen de voter. Et si des choses anormales se sont passées, il est normal de revoter ". Les avis sont donc partagés. Mais 7 mois après le premier scrutin, les Chestrolais ont-ils voté différemment ? Beaucoup sont restés sur leur position : "On a maintenu notre position. La commune a fait du très beau travail durant 6 ans. Et j’espère que cela va continuer ainsi. "

Bien sûr, ce ne sont que quelques avis qui ne valent pas sondage, mais il suffirait de très peu de chose pour faire pencher la Balance d'un côté comme de l'autre. En octobre dernier, 16 voix auraient pu faire gagner un siège à Yves Evrard qui se serait alors retrouvé à égalité de siège avec la liste de Dimitri Fourny. Réponse dans la soirée.

"Il y a eu quelques questions pour des justificatifs pour les procurations de vote, notamment au sujet des documents à fournir, mais cela reste marginal", précise Nicolas Yernaux, porte-parole du SPW.

En tout, 9 bureaux de votes avaient été installées sur le territoire communal de Neufchâteau. Les urnes électorales scellées ont commencé à être acheminées, en début d'après-midi, vers le palais de justice de Neufchâteau où sont installés les bureaux de dépouillement. Les résultats du scrutin devraient être connus au plus tôt en début de soirée.