Election 2019: à Gand, on s’étonne du succès du Vlaams Belang

"Plus chauds… plus chauds que les fachos !" Plus de 4000 personnes ont manifesté mardi contre la montée de l’extrême droite, à Bruxelles, mais aussi à Gand, une des villes flamandes où l’on s’étonne de la montée du Vlaams Belang.

Dans cette ville, traditionnellement à gauche, ce sont les verts qui sortent gagnants des urnes devant les libéraux et la N-VA. Le VB gagne 6%, mais reste bloqué à la 5e place.

Pour beaucoup de Gantois, le succès des extrémistes reste inexplicable. "Je pense qu’ils ont des points dans leur programme qui ne correspond pas avec la manière dont on vit, surtout ici à Gand. Je ne comprends pas que les gens fassent ça", dit une passante.

Et selon ce professeur de sciences politiques à l’Université de Gand, c’est "une copie des élections communales de 2018". "Les socialistes et Groen représentaient 1/3 de la population et cela a aussi été le cas le 26 mai. Ici, le VB n’a traditionnellement jamais été un parti important."

En Flandre, près d’un électeur sur 5 a voté pour le Vlaams Belang lors des élections du 26 mai dernier.

>> A lire aussi : À la recherche des électeurs du Vlaams Belang