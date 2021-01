"Ël këmegn dë mès rachègnes, le chemin de mes racines", un ouvrage en Borain et en français.

"Escrit in borègn avec traduction française", peut-on lire sur la quatrième de couverture. C’est en vers que Bernard Baumans écrit des textes depuis 40 ans. Un patrimoine qu’il a décidé de partager en éditant son premier livre " Ël këmegn dë mès rachègnes", un ouvrage qui raconte son enfance, "une enfance heureuse", nous dit-il, "mes parents travaillent beaucoup, mon papa était au charbonnage, ma maman tenait un petit commerce, j’ai donc été élevé par mes vieux, et c’est grâce que j’ai appris le Borain avant même le français". Une longue relation lie l’auteur et le patois donc.

L’ouvrage est une succession de textes qui racontent des histoires et des anecdotes de la vie dans le Borinage dans les années 50. Des histoires avec sa famille, très présente, "par exemple la marraine de ma maman, on allait à la ducasse de Cuesmes, elle me mettait sur le tourniquet pour que j’attrape la floche, le pompon, et une fois sur deux elle devait m’attendre pendant de longues minutes parce que j’avais réussi et que j’avais droit à un tour gratuit", raconte Bernard Bausmans. On peut y lire aussi des histoires inspirées par des personnages qu’il a connu dans son plus jeune âge, " par exemple Joseph, c’est un chiffonnier, un marchand de loque comme on dit dans le Borinage, et il se baladait toujours avec Louis, son oie", exemplifie-t-il.

"La bassine à l’bouée", l’ancêtre de la machine à laver dans laquelle on lavait aussi les enfants, les toilettes dans le fond du jardin appelées "la basse campe", ce sont autant de termes et de souvenirs typiques du Borinage que nous partage Bernard Baumans.