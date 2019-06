"Eglises ouvertes": la plus vieille église de Belgique est à Lobbes

Le week-end "Eglises ouvertes" c’est ce week-end partout dans le pays. Une opération qui permet au public de visiter plus de 500 églises à travers toute la Belgique. C’est la 12e édition de ce week-end dont l’objectif est de mettre en valeur l’histoire et le patrimoine religieux de ces centaines d’églises. Parmi les visites proposées, celle de la collégiale romane Saint-Ursmer à Lobbes. Elle est considérée comme la plus ancienne église de Belgique.

"Ce que j’aime, c’est partager l’histoire de la collégiale avec les visiteurs, précise d’emblée, Lieve Dubois, guide bénévole de la collégiale et qui connaît évidemment tous les recoins de l’église et toutes les anecdotes. On a retrouvé des documents qui prouvent que la collégiale a été fondée en 698. C’est la plus vieille église de Belgique. Ma passion, c’est de faire des recherches sur l’histoire de ce lieu, de retracer son évolution."

Au côté de Lieve Dubois, un couple qui a décidé de profiter de ce week-end dédié aux églises. Avant d’en visiter une dans le Namurois, une petite étape à la collégiale de Lobbes : " On est venu découvrir cette église par curiosité historique puisque c’est la plus ancienne de Belgique. Ce qu’on aime découvrir à travers ces histoires d’églises, c’est d’essayer de comprendre comment elles ont influencé notre vie aujourd’hui."

Lieve Dubois constate qu’il y a de moins en moins de visiteurs dans les églises. Dommage dit-elle. D’où l’importance de cette opération "Eglises ouvertes" qui permet de transmettre l’histoire souvent liée à ces églises : "J’aime bien savoir d’où viennent les visiteurs. Ça me permet de faire le lien parfois avec des faits historiques qu’ils connaissent mieux. C’est plus parlant et mieux connaître son histoire et plus largement l’histoire, c’est important !"