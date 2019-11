Éghezée : une pétition contre un projet d'antenne GSM au club de football d'Aische-en-Refail

Le projet d’installation d’un nouveau pylône de télécommunication provoque des remous dans la commune d’Éghezée. Une enquête publique est en cours et se clôturera le 28 novembre. Le lieu d’installation de cette antenne relais est situé sur le site du club de football d’Aische-en-Refail. La demande de permis d’urbanisme a été introduite auprès des autorités communales.

Il consiste au remplacement d’un poteau d’éclairage existant par un pylône de 36 mètres. Il devra supporter des antennes GSM. Il sera utilisé par les sociétés Telenet et Orange.

Une pétition en ligne a été ouverte

Les principales récriminations des deux personnes qui ont lancé cette pétition sur Internet sont le "préjudice esthétique", "la perte de valeur des terrains et habitations du fait de la proximité d’une antenne relais", "l’exposition aux ondes électromagnétiques" et "les nuisances sonores."

Plus de 100 personnes (au moment d’écrire cet article web) ont signé la pétition qui préconise un autre choix d’implantation que celui retenu par Telenet et la Région wallonne. Du côté du club de football d’Aische-en-Refail, "on dénonce le fait de ne pas avoir été mis au courant", explique André Bertrand secrétaire de la Royale Jeunesse Aischoise. "C’est un peu dommage comme procédé".

Philippe Melery est un des voisins des terrains de football. "L’antenne va être installée tout près de ma maison. Je suis inquiet quant aux ondes qui pourraient nuire à la santé de ma famille. Il y a aussi la détérioration du paysage. J’espère que le plus de personnes signeront", nous confie celui qui a mis en ligne avec un autre voisin cette pétition.