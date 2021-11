Éghezée : une nouvelle piscine privée accessible aux écoles

De nombreux enfants n’ont pas de cours de natation alors que cela devrait faire partie du programme scolaire en primaire ; la faute au manque d’infrastructures. Les bassins publics vieillissants et énergivores ont fermé les uns après les autres. Certains ont pu être rénovés mais l’offre n’est clairement pas suffisante. Dans ce contexte, c’est parfois le privé qui prend le relais.

A Éghezée, une toute nouvelle piscine vient ainsi d’être inaugurée. Elle est notamment fréquentée par les élèves de l’école Saint-Martin de Fernelmont. Ce bassin de seize mètres sur huit est géré par l’asbl Promosport. Le prix d’entrée est de 3,40 euros ; un tarif très raisonnable pour une piscine privée. " Nous avons tout fait pour baisser les coûts ", explique Denis Detinne, son responsable. " On va d’une profondeur de 70 cm à 1m30. C’est beaucoup moins profond que les bassins publics et donc beaucoup moins lourd à chauffer. Nous bénéficions par ailleurs des dernières technologies, ce qui nous permet également de réduire encore la facture énergétique. "

La rentabilité des infrastructures est aussi assurée par une ouverture sept jours sur sept. Enfin, la piscine fonctionne sans caisse, ce qui réduit encore les frais de fonctionnement.

La commune d’Éghezée compte désormais trois piscines privées accessibles au public mais ces initiatives ne remettent pas pour autant en cause un projet plus ambitieux de bassin public mené en collaboration avec les communes de Fernelmont et La Bruyère.