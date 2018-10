Eghezée: une belle promotion pour Delhaise

A Eghezée, Dominique Van Roy ne sera pas bourgmestre pour la troisième fois. La liste qu'il mène, Ensemble pour vous (EPV tendance MR) est en tête avec 44,76% des voix et rafle 13 sièges mais Dominique Van Roy s'est fait devancé en votes de préférence. Le bourgmestre sortant récolte 1218 voix...c'est plus de 200 de moins que Rudy Delhaise, dernier sur la liste EPV. Il récolte 1446 voix et sera donc le nouveau bourgmestre d'Eghezée.

Le partenaire de la majorité sortante, Intérêts commuanaux (IC), récolte 21,23% des voix et 5 sièges comme lors de la dernière législature.

Dans l'opposition qui s'était divisée en deux groupes, LDP et PS...2 sièges pour LDP et deux autres pour la liste PS. Ecolo obtient 3 sièges, un de plus qu'en 2012.