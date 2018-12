Eghezée: un chasseur a reçu une balle dans le thorax

L'homme a été grièvement blessé mais ses jours ne sont plus en danger. Les faits se sont produits lundi. Dix chasseurs évoluaient en ligne lorsqu’un groupe de chevreuils a surgi. L'un des chasseurs a avancé plus vite que les autres et a reçu une balle.

Le SMUR est rapidement arrivé sur place, le chasseur blessé a été opéré au CHR de Namur.

Selon le parquet de Namur, il ne s'agit pas d'un tir volontaire mais d'un malheureux accident ; le tireur étant en plus le meilleur ami de la victime.

Le parquet précise aussi que les chasseurs étaient parfaitement en règle.