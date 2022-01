Eghezée : après Ikea, Kewlox augmente aussi ses prix

Le géant de l’ameublement Ikea vient d’annoncer une hausse de ses tarifs suite aux pénuries de matières premières et à l’augmentation sensible des coûts d’approvisionnement. Certains articles ont carrément grimpé de 20%. Tout le secteur est impacté.

L’entreprise Kewlox qui fabrique des meubles de rangement personnalisables n’est pas épargnée non plus. Sa direction devrait communiquer les nouveaux tarifs prochainement. Jusqu’ici, les prix étaient restés stables grâce notamment à une bonne gestion des stocks. " Nous travaillons surtout avec des fournisseurs belges ou basés dans des pays limitrophes", explique Geneviève Le Clercq, la directrice. "Cela permet d’éviter d’avoir des intermédiaires et surtout de réagir rapidement. Quand nous avons constaté des problèmes d’approvisionnement nous avons pu directement constituer des stocks et continuer à produire sur notre site de Leuze. "

L'inox a augmenté de plus de 50%

Les hausses varient fortement en fonction des matières premières. Ainsi l’inox a augmenté de plus de 50%. Le prix du bois a aussi grimpé mais certaines essences ont été moins impactées. Kewlox utilise par exemple du hêtre belge, allemand et français dont le prix a certes augmenté mais est resté raisonnable contrairement au chêne. Le fait que l’entreprise située à Leuze (Eghezée) s’approvisionne par ailleurs un maximum sur le marché local, lui permet d’être un peu plus préservée des problèmes d’approvisionnement et de logistique auxquels sont confrontés certains acteurs qui se fournissent en Chine par exemple.

Il n’empêche la situation n’est plus tenable pour Kewlox qui va donc revoir ses tarifs pour 2022. Cette révision impactera-t-elle les ventes de l’entreprise ? C’est peu probable : suite aux confinements, le secteur de l’aménagement intérieur et de l’ameublement a connu une forte croissance qui ne semble pas ralentir. Le chiffre d’affaires de Kewlox a ainsi augmenté d’environ 20% en 2021.