Eghezée: 500 000 euros pour un nouveau local patro, une exception

Le patro de Dhuy a touché le jackpot: 500 000 euros de la part de la commune d'Eghezée pour rénover son local, comme l'annoncent les Editions de l'Avenir. Il faut dire qu'il en a grandement besoin: goûters grignotés par les souris ou tentes abîmées par l'humidité... le matériel est stocké dans de mauvaises conditions. Un constat partagé par de nombreuses unités qui héritent souvent de locaux dont personne ne veut.

Dans quelques jours, les premiers camps des mouvements de jeunesse commenceront. Mais avant de s'installer en pleine nature, encore faut-il avoir du matériel en bon état. Et là, c'est bien souvent la mauvaise surprise pour les animateurs. En cause: des locaux humides ou vétustes. Et c'est tout l'équipement qui en prend un coup. Comme celui du patro de Dhuy aux Boscailles. En cette fin du mois de juin, les animateurs font l'inventaire de leur matériel. Chloé Snellings, animatrice de la section Alpines s'attaque à la malle à déguisement. "Aaah, ça sent le pipi dans cette malle! C'est l'enfer! Je pense qu'il y a des souris qui sont passées par là."

Ce qui lui met la puce à l'oreille, c'est l'une de leur dernière mésaventure. "On a une malle avec les goûters pour nos réunions du samedi, explique Coline Thiry, animatrice de la section aventuriers. En début d'année, on s'est rendu compte que des souris étaient venues les grignoter. Résultat: on a eu pas mal de pertes au niveau budgétaire. On a dû tout racheter, y compris la malle!"

Mais tout cela sera bientôt de l'histoire ancienne. La commune d'Eghezée débloque un budget considérable: 500 000 euros pour rénover le local dont la moitié de la somme est subsidiée par le FRIC (Fonds régional pour les Investissements communaux). "Plusieurs choses ne fonctionnent plus ici: on a des fuites dans le toit ou des poutres qui menacent de tomber. On a parfois des coups de main pour réparer mais ce n'est pas évident, explique Simon Bouchat, vice-président du patro de Dhuy. Avec les travaux, on va garder la façade de la salle et les quatre murs mais tout l'intérieur va être rénové. Le petit kot où l'on range notre matériel va être rasé et un autre plus solide va le remplacer."

Une telle somme, "ça n'arrive jamais"

Un budget de 500 000 euros, c'est une aide qui fait figure d'exception pour les mouvement de jeunesse qui doivent rénover leurs locaux. "Ca n'arrive jamais ou presque, confirme Hadrien Wilputte, permanent régional à la fédération nationale des patros. Les locaux en mauvais état, c'est un problème partagé par l'ensemble des cinq mouvements de jeunesse. Et c'est un enjeu de taille car c'est très difficile de rénover un local. Ca demande énormément d'énergie de la part des animateurs qui consacrent déjà beaucoup de temps au patro. Mais il faut aussi de l'argent qui n'est pas simple à trouver."

Voilà pourquoi la fédération sort bientôt une boîte à outil pour aiguiller les animateurs qui veulent rénover leurs locaux.