Effondrement d’un rocher contre une habitation à Rebecq, aucun blessé

"Cette nuit, en urgence, on a fait évacuer les trois maisons qui étaient concernées", explique la bourgmestre de Rebecq Patricia Venturelli . "Maintenant, on envisage d’évacuer une quatrième habitation. On va aussi placer des barrières Nadar pour sécuriser les lieux et empêcher les piétons de passer. La voirie a déjà été fermée cette nuit pour ne pas aggraver la situation avec les vibrations résultantes du passage de véhicules lourds."

Cette nuit, aux alentours de minuit, un pan rocheux en schiste s’est détaché de sa paroi et est allé finir sa course sur une habitation à quelques mètres en contrebas, rue du Docteur Colson à Rebecq. L’incident n’a pas fait de blessés, mais les autorités communales craignent pour la stabilité des deux maisons construites au-dessus de la paroi rocheuse.

C’est le propriétaire de la maison sur laquelle s’est écrasé le rocher qui a donné l’alerte cette nuit. En apparence, les dégâts sur l’arrière de sa maison sont superficiels mais la situation pourrait encore empirer. "On ne connaît pas la cause du détachement du rocher", expose la bourgmestre. "Il y a un risque que l’effondrement et les mouvements se poursuivent. On va donc analyser la situation. On veut prendre toutes les garanties par rapport à la stabilité des maisons."

Des ingénieurs en stabilité ont été contactés ce matin pour analyser la situation et établir les travaux à réaliser pour que tous les habitants puissent rejoindre leur habitation en toute sécurité.