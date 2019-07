Effervescence à Binche à quelques jours du départ de l'étape du Tour de France

Ce lundi 8 juillet, les coureurs du Tour de France s’élanceront de Binche, un évènement fédérateur qui, à l’heure des derniers préparatifs, mobilise pas mal de monde : installation de banderoles décoratives, livraison de barrières de sécurité, tout doit être prêt pour accueillir les 40.000 visiteurs et les 4.500 véhicules attendus.

"Tout cela a été réalisé scrupuleusement, assure le bourgmestre Laurent Devin (PS), sur la grand-place, le village du Tour va véritablement être de bordure à bordure, il n’était pas possible de reculer l’hôtel de ville, il a donc fallu faire preuve d’ingéniosité et de dialogue pour offrir toutes les garanties de sécurité et de compétence organisationnelle pour pouvoir accueillir un tel évènement".

Une aubaine pour les commerçants

Les commerçants du centre-ville ont saisi l’opportunité pour s’adapter aux circonstances comme ce restaurateur, spécialisé dans le Burger, qui a bouleversé sa carte et créé de nouveaux produits "l’Eddy Merckx, notre national, est à base de pickels, d’oignons caramélisés avec un hamburger pur bœuf, avec le Marco Pantani, on est sur l’Italie, donc c’est de la roquette, des olives et une préparation à base de tomates, chaque fois la préparation est adaptée au pays d’origine du coureur concerné". Pour attaquer la journée de lundi, ce chef et son équipe seront d’attaque dès 2 heures du matin. "Un jour de carnaval on fait plus ou moins 250 à 300 hamburgers par jour, ici, rien que pour ce lundi de Tour de France, on table sur le double".

Habitués à accueillir des dizaines de milliers de visiteurs en période de carnaval, les binchoises et binchois s'apprêtent à en accueillir au moins autant ce lundi.