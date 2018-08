Editer une bande dessinée, c'est facile, avec BDLabo

Vous aimez l'écriture... La bande dessinée en particulier et vous rêvez d'être un jour, publié et présenté dans les bacs.

Et bien ce rêve pourrait devenir réalité grâce à un site internet mis au point par un imprimeur carolorégien. Christian Stimanne a créé Bdlabo.be pour permettre aux auteurs amateurs de vendre leur propre album, tiré et imprimé en petite série...

Charleroi, pôle BD



La famille Stimanne imprime de père en fils depuis trois générations à Couillet. Une famille d'entrepreneurs qui maîtrise parfaitement tous les métiers de l'imprimerie. Aujourd'hui, puisque l'entreprise se situe dans l'un des centres historiques de la Bande dessinée, Charleroi, elle a choisi de lancer www.bdlabo.be, un site internet qui permet au jeunes auteurs de se lancer sur le marché en imprimant à leur compte leurs premiers albums... Des éditions en très petite série.

Christian Stimanne : " La BD, j'y ai pensé toute mon enfance, et il est nécessaire de pouvoir aider les jeunes auteurs. Notre idée c'est de démarrer à cinquante exemplaires et d'aider les auteurs connus ou méconnus, de toutes les générations. Nous nous intéressons aussi au marché du Manga, qui est en plein boom en Europe. Nos clients sont partout dans le monde, parce que l'internet et notre site, est consultable de partout. Il suffit d'envoyer un fichier, on lit le texte, on le valide et on envoie le devis avant d'imprimer. C'est une solution simple et rapide. "

Pour quelques centaines d'euros, un projet peut donc voir le jour et surtout éviter le traditionnel filtre des grandes maisons d'édition. Ici, on peut imprimer à partir de quelques exemplaires un travail balbutiant ou une oeuvre qui n'aurait pas retenu l'attention des grands éditeurs de la discipline.

BDlabo.be est donc une plate-forme autonome qui permet de calculer tous les coûts et les bénéfices de l'opération. Le prochain enjeu est donc international avec le développement du manga, la bande dessinée japonaise.