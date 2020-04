Eddy Merckx, tout un poème

C’est l’histoire d’un tas d’écrits griffonnés sur un coin de table, sur des bouts de papiers dépareillés. L’histoire de poèmes raturés, à la gloire du cycliste le plus célèbre de son époque. Des textes sincères, parfois naïfs, sauvés in extremis de la poubelle à la mort de leur auteure. Aujourd’hui, un Liégeois les rend publics.

Adolescent, Jean-Jacques Messiaen avait l’habitude de monter des seaux de charbon à cette vieille voisine dans " le bas de Seraing ". Jeanne Rahier est une femme seule qui a enduré la perte d’un enfant, puis d’un mari en 1965. " Elle se retrouve alors un peu dépressive ", se souvient Jean-Jacques Messiaen.

Elle voit en lui la jeunesse mais aussi l’homme

Le déclic, c’est la visite d’une amie qui lui suggère de s’intéresser, " à autre chose " et plus précisément " au héros que tout le monde suit en Belgique ", Eddy Merckx. " Jeanne Rahier allume alors sa télé et elle tombe d’admiration devant Merckx ".