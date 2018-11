Eddy De Pretto : "J'aime croire en l'art qui ébranle" (interview complète)

Vous l'avez peut-être vu sur la scène de l'Eden à Charleroi. Le chanteur à la frontière entre rap, slam et chanson française rencontre un public de plus en plus important. Des textes forts. Déclamés. Qui rappellent le slam. Un style qui rencontre un franc succès à Charleroi avec notamment Mochélan, pour citer le plus connu. Alors est-ce que l'importance du texte, d'avoir quelque chose à dire est revenu à la mode dans le monde de la musique?

Vérification avec Eddy De Pretto. Lui qui parle notamment des stéréotypes qu'on impose aux hommes. Vous les connaissez, ils faut être fort, musclé, entreprenant, aventureux. Ses textes ébranlent et disent tout le contraire. "Tant mieux que ça ébranle. J'aime croire à l'art et j'aime croire à la musique, au théâtre et au cinéma quand justement ils viennent ébranler les moeurs et venir les titiller, les bousculer pour dire oh putain, il y a un inconnu et ça me fait réfléchir à quelque chose que je n'avais jamais pensé."

Un contenu, un propos qui fait sourire Hakim, dit sur scène "le chauve souris". Un jeudi par moi il anime une scène ouverte de slam sur la même scène qu'a occupé De Pretto à l'Eden. "C'est vrai que ce qui a fait connaitre De pretto c'est la profondeur, la subtilité de ses textes très recherchés. Et nous en tous cas au slam ce qui prime c'est le travail d'écriture en première partie et la déclamation donc il y a une recherche au niveau du sens, du message, du rythme et de la subtilité."

Sur scène Eddy De Pretto garde d'ailleurs cette présence simple qu'on connait bien dans le slam. Smartphone à la main, il déclenche lui-même les bandes son avant de sortir ses textes. Et la formule marche. Eddy De Pretto s'apprête à occuper les plus grandes scènes du pays. A l'ancienne Belgique en janvier et puis le 9 mars au Palais 12 à Bruxelles.

