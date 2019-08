Écrans interactifs: bientôt la mort du tableau noir?

Le bruit de la craie qui crisse sera-t-il un jour de l'histoire ancienne ? Les bons vieux tableaux noirs – ou verts – sont-ils voués à disparaître ? Comme tant d'autres, c'est un domaine qui semble devoir évoluer, lui aussi, sous la pression de l'innovation technologique. Dans cette classe de sciences du Collège technique Saint-Jean de Wavre (Brabant wallon), deux tableaux trônent désormais côte à côte sur le mur, derrière le bureau du professeur. Le premier est un tableau traditionnel, sur lequel on écrit encore à la craie, le second un tableau numérique, aux allures de grand écran plat tactile. Communément appelés "tableaux blancs interactifs" (TBI) ou "tableaux pédagogiques interactifs" (TPI), déjà très répandus dans certains pays européens, ils deviennent de plus en plus courants dans nos salles de classe.

Défilangues, une PME de la région de Charleroi (Hainaut), fait partie des quelques sociétés présentes sur ce marché en Belgique francophone. Son directeur Jacques Besonhé, lui-même ancien professeur de langues, ne voit que des avantages aux tableaux numériques: "Vous pouvez écrire aussi facilement, mais avec tellement plus de possibilités ! Vous pouvez changer de couleur ou d'épaisseur de trait et effacer ce que vous avez écrit sans vous salir. Surtout, vous pouvez enregistrer votre travail et le ressortir quand vous le souhaitez."

Davantage encore que sur les éléments textuels, la différence se remarque de façon plus flagrante sur les contenus audiovisuels: "Vous pouvez incruster n'importe quelle image, son ou vidéo et l’ajouter au texte que vous venez d’écrire, ce qui n’était pas possible avant à moins de brancher un projecteur. Ici, c'est un outil complètement intégré, le tableau numérique facilite vraiment la tâche des professeurs, même ceux qui ne sont pas à l’aise avec l'informatique. "

Pour les entreprises qui commercialisent et installent des TBI, les écoles représentent l’essentiel du carnet de commande et la rentrée scolaire est par conséquent l’un des temps forts de l’année: "A partir du 15 août et jusqu’à la rentrée, on est vraiment au taquet " s’exclame Jacques Besonhé, " pour vous donner une idée, on en installe entre 800 et 1000 par an, mais entre fin août et début septembre, c’est 10 à 12 par jour... C’est vraiment la folie ! On fait des journées à rallonge mais on récupère après le rush de la rentrée".

De nouvelles possibilités d’apprentissage

Aussi performant soit-il, ce tableau d’un nouveau genre est-il réellement plus qu’un gadget ? Manifestement, sa véritable plus-value éducative réside dans l'interactivité qu’il ouvre entre élèves et enseignants. Non seulement le TBI peut être connecté à Internet, mais également aux smartphones ou aux tablettes des apprenants. Jacques Besonhé, enthousiaste : "on peut brancher jusqu’à 32 appareils sur le tableau numérique, donc plusieurs personnes peuvent collaborer en temps réel sur un même projet. Une personne absente peut aussi y participer à distance, un élève malade, par exemple. En fait, il y a encore beaucoup d’usages qui restent à inventer, cela dépendra surtout des besoins et des contraintes de chacun".

Autre argument non-négligeable en faveur du tableau numérique, son attractivité certaine auprès du jeune public. Marianne Willot est professeure de sciences au Collège technique Saint-Jean de Wavre, elle espère que ce nouvel outil à sa disposition permettra de mieux capter l’attention des élèves : "C’est une question de génération, ils sont nés après l’an 2000 et les écrans sont leur quotidien, on voit bien qu’ils y sont réceptifs. Un tableau comme celui-là, ça permet de les animer, qu’ils soient intéressés par la matière et restent concentrés, donc c’est vraiment un atout pour celui qui enseigne".

Marianne Willot perçoit déjà dans quelles situations ce tableau se montrera le plus utile : "Il y a des expériences scientifiques que je ne peux jamais montrer en classe. Il y a des choses commes le sodium et le potassium qui vont brûler ou exploser en présence d'eau, c'est difficile à réaliser en classe. Eh bien, là je pourrai m’appuyer sur des programmes qui sont très bien faits sur Internet et leur montrer cette réaction. C’est bien de l’entendre mais c’est quand même beaucoup mieux de le voir !"

Comme tout autre outil pédagogique, le tableau numérique n’a pas vocation à remplacer les professeurs mais bien à leur servir de support dans leur mission éducative. Cependant, son potentiel risque de ne pas être pleinement exploité si l’enseignant n’est pas formé à son usage : "Je vois trop souvent des professeurs qui restent en surface des choses, simplement parce qu’ils ne connaissent pas toutes les fonctionnalités " se désole Jacques Besonhé, " c’est bien que les écoles investissent dans du matériel dernier cri, mais ça n’a vraiment d’intérêt que si on explique aux professeurs comment l’utiliser."

Le Collège technique Saint-Jean de Wavre a voulu concilier le meilleur des deux mondes, s’ouvrir à la modernité sans rompre totalement avec le passé… "On a gardé l’ancien tableau pour ne pas trop dépayser certains professeurs", nous souffle-t-on dans l’enceinte de l’établissement. Après tout, celui-là ne risque jamais de tomber en panne.