Ecran solaire: EverZinc va investir 5 millions pour augmenter sa production d'oxyde de zinc ultra-fin

Cet oxyde de zinc ultra-fin, le produit Zano d'EverZinc, sert en fait dans la composition des crèmes "écrans solaires". C'est un filtre UV minéral. Et s'il est nécessaire de développer cette production, c'est que, dans le monde, les filtres UV chimiques sont désormais de plus en plus interdits. C'est par exemple le cas aux Etats-Unis.

EverZinc (ex-Umicore) possède une petite unité de production à Angleur ainsi que son siège social, administratif et commercial. C'est dans les filiales de Zolder et Eusden (aux Pays-Bas) que l'investissement permettant de tripler la production sera essentiellement réalisé mais cela contribuera aussi à stabiliser les 120 emplois liégeois.