Ecolo Schaerbeek et Ecolo Bruxelles désignent leurs échevins ce samedi

A Schaerbeek et à la Ville de Bruxelles, les négociations politiques se poursuivent au lendemain des élections communales. A la Ville de Bruxelles, le PS avec ses 17 sièges a décidé de s'allier avec Ecolo-Groen et ses 9 sièges ainsi que Change.Brussels (1 siège). Les Verts se réunissent d'ailleurs se samedi pour désigner leurs futurs échevins. Idem du côté de Schaerbeek où Ecolo-Groen (10 sièges) rejoint une nouvelle fois une majorité avec la Liste du bourgmestre Bernard Clerfayt (DéFI) et ses 17 sièges. Quels sont les noms des prochains titulaires de postes qui circulent dans les deux communes les plus importantes de la Région bruxelloise?

Ville de Bruxelles: Hellings, Jellab, Pinxteren...

Les écolos ont accepté de rentrer dans une majorité mais pas n'importe quel prix. Dans l'opposition, les Verts ont tapé sur la majorité sortante PS-MR sur les questions liées à la bonne gouvernance, au stade national, au piétonnier... Ensemble désormais, PS et Ecolo vont devoir apprendre à cohabiter tant idéologiquement qu'au niveau des personnes. Dimanche soir, sur BX1 et VivaBruxelles, Laurette Onkelinx patronne du PS bruxellois a évoqué les relations interpersonnelles tendues sans jamais citer l'opposition entre l'échevine Faouzia Hariche et la conseillère Ecolo Zoubida Jellab. A plusieurs reprises au cours de ces dernières années, elles se sont affrontées sur les dossiers liés à la discrimination dans les écoles ou encore les mamans voilées accompagnant les enfants pendant les sorties scolaires.

Si tout le monde est prêt à mettre de l'eau dans son vin, le casting final pourrait être le suivant. Philippe Close (8501 voix) bourgmestre, c'est LA certitude.

Ecolo aura quatre échevinats sur 12 au total, présidence du CPAS comprise. Benoît Hellings, par ailleurs député fédéral devrait abandonner ce mandat à contre-coeur pour un échevinat. Le député bruxellois Arnaud Pinxteren, non élu dimanche, mais repêché suite au pas de côté de Catherine Lemaitre, devrait également occuper un poste au sein du collège. Avec quelles attributions? Tout ce que l'on sait, c'est qu'Ecolo récupère l'Environnement, les Travaux publics, la Mobilité, la Petite Enfance, la Propreté publique, les Espaces verts, la Centrale d'achats, les Contrats de Quartier, la Participation citoyenne... Parmi les échevinables qui prendront une ou plusieurs de ces compétences, citons encore Zoubida Jellab (1622 voix, deuxième score de la liste), les néerlandophones Bart Dhondt et Liesbet Temmerman. Lors des négociations, Ecolo a également obtenu la présidence du conseil communal et la présidence des cuisines bruxelloises.

Au PS, le casting se précise également, sans confirmation officielle pour l'instant. Le prochain collège retrouverait Faouzia Hariche avec certainement l'Instruction publique, la Jeunesse et les Sports. Ahmed El Ktibi, président du CPAS, reviendrait au collège pour récupérer les compétences Population et Etat-civil de l'échevin sortant Alain Courtois (MR). Mohamed Ouriaghli serait également de la partie. Une nouvelle tête: Delphine Houba pour gérer la Culture. Khalid Zian, entré au collège en juin 2017 après l'affaire du Samusocial, ferait les frais du remaniement. Pour mieux revenir sur la liste aux régionales?

Quant à Karine Lalieux, elle devrait s'installer sur le fauteuil du président du CPAS. Un nom est également cité: Sevket Temiz, qui pourrait être le premier échevin d'origine turque de la capitale. Change.brussels (SP.A) incarné par Ans Persoons aura un échevinat. Un retour après avoir été débarqué du collège il y a un peu plus d'un an.

En tout cas, les mandataires PS qui cumulent avec un mandat de député régional ou député fédéral pourront poursuivre en ce sens. Mais devront faire un choix après les élections de mai 2019, Ecolo ayant exigé un collège avec des échevins impliqués à temps plein.

Ce samedi, les membres de la locale Ecolo-Groen de la Ville de Bruxelles se réunissent dès 10 h, dans une salle du centre-ville.