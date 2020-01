Ecolo présente ses meilleurs vœux aux Bruxellois… pour 2050

Dans un courrier qu’ils publient sur Internet, les deux Ministres Ecolo du gouvernement bruxellois présentent leurs bons vœux aux Bruxellois. Jusque-là, rien d’extraordinaire. Sauf que ce n’est pas pour cette année : c’est 2050 qu’Alain Maron et Barbara Trachte souhaitent la meilleure possible. Pourquoi 2050 ? Parce qu’il s’agit d’une année charnière pour Ecolo. Le moment où Bruxelles, si elle s’en tient à l’objectif fixé par le gouvernement bruxellois dans sa déclaration de politique régionale, sera devenue une région zéro carbone. Celui où nous aurons laissé derrière nous "une société dépendante du pétrole, surconsommatrice de ressources non renouvelables, émettrice de gaz à effets de serre et affichant d’importantes inégalités sociales" pour devenir "une société respectueuse des limites planétaires et de la biodiversité, garantissant à chacune et chacun plus de solidarité, d’autonomie et de liberté", expliquent les deux auteurs de la lettre, "Un avenir que nous ne devons pas redouter, car il sera le nôtre à travers la participation active de toutes et tous dans les décisions et leur mise en œuvre".

Et c’est là l’essentiel du courrier : Alain Maron et Barbara Trachte veulent impliquer les Bruxellois : "Le Bruxelles que nous voulons pour 2050, nous devons le décider ensemble […] Nous connaissons le point de départ, nous connaissons le point d’arrivée. Nous avons maintenant à tracer ce chemin vers un monde plus respectueux de la planète et surtout, des femmes et des hommes".

L’attention doit aussi se porter vers celles et ceux qui ne pensent pas spontanément que leur voix peut compter

Comme outils pour y parvenir, les signataires évoquent d’abord la possibilité (établie depuis peu) de mettre sur pied des commissions délibératives "mixtes", c’est-à-dire qui associent citoyens et parlementaires. Ainsi que "la mise en œuvre des états généraux bruxellois du social et de la santé autour de la question de l’accès pour tous à une première ligne d’aide et de soins".

"La participation ne pourra pas être l’apanage de quelques-uns et l’attention doit aussi se porter vers celles et ceux qui ne pensent pas spontanément que leur voix peut compter […] Aimons l’avenir, nous allons le construire ensemble", conclut le communiqué.