Ecolo devient le premier parti à Ixelles et souhaite une majorité progressiste

Les résultats complets sont tombés tardivement mais ils confirment les bons résultats pressentis chez Ecolo à Ixelles depuis la fin de l'après-midi. La liste emmenée par Christos Doulkeridis et poussée par la co-présidente Zakia Khattabi est arrivée en tête avec 33% des voix. Elle devance la Liste de la Bourgmestre MR, Dominique Dufourny, qui perd 3,54% et plafonne à 25,55% des votes exprimés. Le PS est en progression avec 19% des suffrages. Le PTB fera par ailleurs son entrée au conseil communal puisqu'il décroche 2 sièges et 6,26 % des voix.

Interviewé par la RTBF, la tête de liste Ecolo Christos Doulkeridis se déclare prêt "à assumer la fonction de bourgmestre pour incarner un projet pour Ixelles." Il ajoute: "Les résultats sont très très encourageants par rapport à la dernière fois. Nous sommes demandeurs d’une majorité plus progressiste autour d’Ecolo. Ça veut dire pas avec le parti historique d’Ixelles qui est au pouvoir depuis de nombreuses années". Une majorité progressiste signifie à tout le moins une alliance avec le PS ce qui lui assurerait à tout le moins. Elle assurerait au conseil communal une majorité de 25 sièges sur 43.