C'est l'actuel échevin Vincent Vanhalewyn qui a été désigné tête de liste, devant l'échevine Groen Adelheid Byttebier. La présidente du CPAS, Dominique Decoux, poussera depuis la dernière place.

On trouve aussi, en 8ème et 9ème position, les actuels députés régionaux Barbara Trachte et Arnaud Verstraete.

C'est un peu la fin d'une époque pour Ecolo Schaerbeek puisque, on le sait, Isabelle Durant a quitté la scène politique belge l'an dernier.