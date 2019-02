Ecolo a complété sa liste à la Chambre pour la province de Liège

Le 26 janvier dernier, les membres d'Ecolo avaient choisi celles et ceux qui emmèneront la liste pour l'élection à la Chambre en province de Liège (les quatre premiers candidats effectifs et trois des quatre premiers candidats suppléants).

Réunis en assemblée générale ce mardi, soit tout juste un mois plus tard, ils ont désigné les candidats qui occuperont les autres places sur cette liste (qui comprend au total 15 effectifs et 9 suppléants). On notera que la 9e place effective est attribuée à une "candidate surprise".

Rappelons que c'est Sarah Schlitz, conseillère communale à Liège et députée fédérale depuis octobre dernier, qui conduira la liste, suivie par le Hutois Samuel Cogolati et la Theutoise Julie Chanson.

Parmi les choix effectués ce mardi, on peut notamment relever ceux de la cheffe de groupe Vert Ardent au Conseil communal de Liège, Caroline Saal, pour la 15e place et dernière place effective et de Muriel Gerkens pour la 9e suppléance.