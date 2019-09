Ecoles supérieures Condorcet : une semaine de rush pour les inscriptions

Les résultats des secondes sessions sont à peine tombés pour le secondaire et il faut vite s’inscrire pour l’enseignement supérieur. Pour certains futurs étudiants, le choix est fait depuis un moment. Pour d’autres, l’indécision est encore de mise et l’on reporte l’inscription pour se donner le temps de la réflexion. A cela s’ajoutent les étudiants qui se réorientent après une année dans une autre section. C’est pourquoi la semaine précédant la rentrée est généralement chargée pour les établissements scolaires du supérieur et les universités.

Dans le Hainaut, la Haute Ecole Provinciale Condorcet compte quelques 10.000 élèves toutes sections confondues. Chaque année, c’est près de 2.000 nouveaux étudiants qui s’inscrivent. "Les inscriptions ont officiellement commencé depuis le premier juillet", souligne Cindy Serra, secrétaire à Condorcet et en charge des inscriptions. "Maintenant, nous rentrons dans la période chargée qui dure généralement tout le mois de septembre."

En figure de proue, la section paramédicale amène chaque année un nombre conséquent d’étudiants. "Sur 10.000 étudiants, nous en comptons 3.000 rien que pour cette section", admet Pascal Lambert, Président-Directeur de la Haute Ecole provinciale. "Nous avons un gros apport d’étudiants venants de France."