Ecole : une fête de Saint-Nicolas un peu spéciale… en mode Covid

Ce 6 décembre, Saint-Nicolas a comme chaque année beaucoup de travail. Il doit passer livrer jouets et friandises auprès des enfants qui ont été sages. Une tâche rendue un peu plus compliquée les nombreuses mesures sanitaires. Toutefois, le coronavirus n’a pas découragé le grand Saint. Il est allé rendre visite à des enfants dans le Brabant-Wallon pour tenter d’accomplir sa tâche pour le plus grand bonheur des enfants.

Ecoles fermées… Des alternatives sont trouvées

Lorsque Saint-Nicolas débarque ce matin dans une école du Brabant-Wallon, il n’y a personne… Pas un seul enfant dans la cour de récré ni dans aucune des classes. En cause… Incontestablement le coronavirus. L’école est fermée et tous les élèves en quarantaine.

►►► À lire aussi : La princesse Léa gâte les enfants de Limbourg pour la Saint-Nicolas

Accompagné par les professeurs de l’école, Saint-Nicolas va distribuer des friandises aux enfants bloqués chez eux.

Les enfants n’y peuvent rien

En tout, le corps professoral et Saint Nicolas s’arrêtent dans près de 200 maisons pour effectuer toutes ses livraisons. Malgré les contraintes supplémentaires, le grand Saint et père fouettard ne voulaient rater cet évènement pour rien au monde…

« On s’est dit qu’on allait aller voir les enfants qui n’y peuvent rien de ce virus. Pourquoi ne pas leur offrir une petite récompense à la maison », explique Saint-Nicolas.

►►► À lire aussi : Aux Pays-Bas, c’est Saint Nicolas qui administre la troisième dose des personnes âgées

Une fois cette tournée terminée, et quelques retouches vestimentaires effectuées, direction une autre école en région namuroise, qui, cette fois, n’est pas fermée.

Toutefois, covid oblige, personne n’a l’occasion de l’approcher et de parler directement à Saint-Nicolas, pour les enfants, l’essentiel est sauvé…