Ecole multilingue: Ixelles fait aussi offre de service

Comme la Ville de Bruxelles, les membres du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ixelles ont fait part du souhait de celle-ci de soutenir le projet de l'ULB et de la VUB de créer une école multilingue dans la capitale.Ils proposeront à la rectrice Caroline Pauwels (VUB) et au recteur Yvon Englert (ULB) de les rencontrer pour examiner avec eux les pistes permettant de localiser ce nouvel établissement sur le territoire de la commune.

"Ixelles est l'une des communes les plus représentatives du caractère international de notre Région. Le collège des bourgmestre et échevins (Ecolo-Groen/PS-Sp.a) se montre dès lors particulièrement enthousiaste à l'égard de ce projet", a fait valoir la commune, mardi après-midi, par voie de communiqué.

"À l'heure où les jeunes sont issus d'origines diverses, qu'ils voyagent et qu'ils réalisent une part de leur cursus dans d'autres pays, le Bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo), l'échevine de l'enseignement francophone Caroline Désir (PS) et l'échevine de l'enseignement néerlandophone Els Gossé (Groen) considèrent qu'il est indispensable que notre enseignement s'adapte à notre ville cosmopolite, riche de sa diversité", ont souligné ceux-ci.

Au niveau politique, le collège d'Ixelles fera connaître son soutien au projet aux autres niveaux de pouvoirs concernés afin qu'ils mettent en place le cadre légal permettant à ce projet de se réaliser dans les meilleures conditions possibles et qu'il puisse bénéficier d'un financement public.

Au niveau opérationnel, le collège proposera prochainement à la rectrice et au recteur de les rencontrer afin d'"identifier ensemble les mesures de soutien que la commune pourra adopter et, surtout, afin d'examiner les pistes permettant de localiser ce nouvel établissement sur le territoire de la commune".