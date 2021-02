Ecole bruxelloise de police : des primes indues versées à des commissaires et inspecteurs pendant plusieurs années ?

Des primes ont-elles été versées indûment à des commissaires et inspecteurs en poste à l’ERIP, l’école bruxelloise de police ? Mercredi, la RTBF révélait l’ouverture d’un dossier au parquet de Bruxelles concernant l’intégration de l’ERIP dans Brusafe, l’école régionale des métiers de la sécurité et de la prévention. Les enquêteurs épluchent la comptabilité afin de déterminer si des infractions ont été commises en termes de marchés publics et de dépenses. Aujourd’hui, c’est un système, auquel il a été mis un terme voici une année qui semble faire surface.

L’ERIP forme les futurs policiers bruxellois. Leurs instructeurs sont principalement des policiers, souvent des commissaires en provenance des zones de police ou de la police fédérale. Leur salaire est pris en charge par leur employeur, salaire ensuite remboursé par l’ERIP. Une prime de détachement est prévue. Un policier de terrain effectue des horaires flexibles et irréguliers, avec des nuits et des weekends, donnant lieu à des primes. S’il rejoint l’ERIP, il passe à un horaire de bureau classique (8h30-16h30). Son salaire est moindre, d’où la prime de détachement, d’environ 200 à 250 euros nets par mois.

Une prime de garde, pour être rappelable

Mais il y a une deuxième prime, versée directement par l’ERIP. Tout le monde n’y a pas droit. Elle est attribuée à ceux qui sont de garde. Cette garde prévoit que des commissaires et des inspecteurs sont (r)appelables dans le cadre de la gestion du siège de l’ERIP. Les locaux étaient rue Glibert (Bruxelles) puis avenue des anciens combattants (Evere).

"Ces collègues étaient rappelables lorsque l’alarme intrusion s’enclenchait par erreur, lorsqu’un élève se retrouvait coincé dans les locaux… La personne de garde arrivait alors sur les lieux, désactivait l’alarme, réglait le problème puis la réactivait. Cela pouvait survenir le soir, la nuit, le week-end", se remémore Nicole Van Notten, directrice de l’ERIP de 2012 à 2018.

Ce service supplémentaire donnait donc lieu à cette prime de garde. "Une dizaine de personnes était concernée dans le cadre d’un roulement. Une seule personne à chaque fois était de garde. Et donc une seule prime était versée par jour." Le montant ? "Ce n’était pas une prime pour s’enrichir. On parle ici de 30 euros par semaine."

C’était une pratique enracinée depuis plusieurs années

Mais selon des documents que nous avons pu consulter, des commissaires et des inspecteurs auraient profité de ce système. Chaque mois, au moment d’entrer leurs fiches de garde, plusieurs d’entre eux cochaient non seulement les cases correspondant à leurs services de garde mais également les jours des autres semaines, alors qu’ils n’étaient plus concernés par la garde. Sur l’une des fiches analysées, cinq collaborateurs se déclarent de garde au même moment.

"C’est de la fraude", commente un observateur avisé du dossier évoquant des dizaines de milliers d’euros indûment versés. "C’était une pratique enracinée depuis plusieurs années. Ces primes échappaient à tout contrôle."

Faux, répond Nicole Van Noten. "Il n’y a jamais eu de lézards autour de ces primes. Tout cela était contrôlé, les paiements passaient par la comptabilité, par le réviseur d’entreprises… Qu’il y ait eu des jalousies, de la part de personnes qui n’avaient pas la possibilité d’entrer dans la garde, ça oui. Mais des fraudes ? Non ! Ces paiements sont consignés, ils sont vérifiables."

250 à 300 euros par mois

L’ERIP a connu trois directeurs en l’espace d’un an. A sa prise de fonction, l’actuel, le commissaire Jacques Gorteman, l’ex-patron de la zone Bruxelles-Ouest, est mis au fait. En novembre 2019, il décide de mettre un terme à ces primes de garde payées "de manière indues depuis des années", dit-on à l’école de police.

Montant du préjudice, s’il devait être confirmé ? Pas 30 euros par semaine, comme dit par l'ex-directrice, mais entre 250 à 300 euros nets par mois. Sommes à multiplier par le nombre de mois, le nombre d’années et enfin le nombre de policiers concernés. Sur les cinq policiers repris dans les derniers roulements de garde, trois ne sont plus en poste à l’ERIP, toujours selon nos informations.

Contacté, le directeur, qui avait épinglé publiquement son personnel lors d’une audition au Parlement bruxellois, ne fait pas de commentaire.

"Il y avait un sérieux problème de gestion des congés et des heures supplémentaires", souffle une autre source. "Le plus surprenant, c’est que ceux qui devaient enseigner à des futurs policiers à faire respecter la loi ne respectaient pas eux-mêmes les règles."

Pour Nicole Van Noten, si cette prime a été supprimée, une seule explication : l’ERIP a déménagé en juillet 2020 dans un nouveau bâtiment à Haren (Blue Star) "avec un service de sécurité, du facility management mutualisé avec Brusafe… Cette prime, je le suppose, n’avait donc plus de raison d’être…"