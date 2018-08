Echec à l'échec : un coup de pouce pour réussir en septembre

Pas toujours simple de préparer les examens de seconde session. Les éleves en échec scolaire ont parfois besoin d'une petite aide. C'est la mission que se donnent les jeunesses scientifiques avec l'opération "échec à l'échec". A partir du seize août dans une cinquantaine d'écoles de toute la communauté française, les élèves en difficulté peuvent suivre une session de remise à niveau.

Un élève sur deux vient pour les mathématiques

A l'Athénée de Welkenraedt, l'opération compte des inscriptions pour 120 cylces de cours. Chaque élève peut suivre plusieurs matières. "Un élève peut prendre un à quatre cycles" explique Loïc Bebronne, le coordinateur local de l'opération échec à l'échec. "Il y a des élèves qui viennent pour une seule discipline et d'autres qui viennent pour quatre disciplines. Chaque année, ce sont les mathématiques qui dominent dans les inscriptions. Ici, nous avons presque cinquante pour cent d'inscriptions en maths. Arrivent ensuite les sciences, les langues et puis seulement le français avec un pourcentage très faible."

Laurent, dix-huit ans, doit repasser trois cours en seconde session : mathématiques, géographie et histoire. "En math, je n'ai pas la logique. Là, j'en ai pour deux semaines de cours. Normalement, grâce à ça, je réussirai l'examen. Parce qu'ici, on est en petits groupes. Alors que dans une classe de trente, il y a beaucoup de bruit et on n'arrive pas à poser ses questions. Ici on est beaucoup plus concentrés et la matière est ciblée."

Bien lire la question avant d'y répondre : le problème de beaucoup

Loubna El Brahmi est professeur de français : "Pour le cours de maths, pour le cours de français, pour les cours de sciences, ce qui est essentiel, c'est la compréhension de la langue. C'est vraiment là-dessus qu'on essaie de les rassurer. On leur dit qu'ils sont capables, que le problème, c'est qu'ils lisent trop vite et qu'ils veulent aller trop rapidement au coeur de l'exercice. En français, je travaille avec des élèves de première année, de deuxième et jusqu'en cinquième. C'est très varié. En général, à l'examen, ça se passe bien. Pour nos élèves à nous, on le sait tout de suite évidemment. Pour ceux qui viennent d'autres écoles, certains viennent nous remercier et nous donner des nouvelles de leur session."

Le coordinateur Loïc Bebronne signale qu'il reste des places disponibles et qu'il est encore possible de s'inscrire.

L'Athénée de Welkenraedt n'est pas le seul endroit où est organisée l'opération échec à l'échec. Les cours se donnent aussi aux Athénées de Chênée, Esneux, Herstal, Huy, Seraing, Soumagne, Stavelot, Verviers (Verdi), Visé, Waremme, Ans et Liège 1, en plus de l'institut St-Joseph - St Raphaël de Remouchamps. Chaque module de 10 fois 1h15 de cours coûte 80 Euros.