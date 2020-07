Echec à l'échec: sans examens de passage à l'horizon, les élèves boudent la remédiation

Les organisateurs d'Échec à l'échec sont inquiets. L'an dernier, 5200 élèves avaient suivi ces cours de remédiation pendant les vacances. Un engouement loin d'être atteint cette fois-ci. Pour l'instant, ils sont seulement 638 à s'être inscrits. "Et pourtant, ils n'ont pas vu toute la matière prévue au programme", explique Philippe Lange, directeur régional d'Échec à l'échec sur Mons et la région du Centre. "Du coup, en septembre, ça sera compliqué".

Le coronavirus a complètement chamboulé l'année scolaire écoulée. "Le 13 mars, c'était le dernier jour avant la fermeture des écoles", se souvient Giacomo Amenta, professeur de mathématiques à Soignies et remédiateur pour Échec à l’échec. "J'avais fait un bilan pour mes élèves. Mais c'était un hasard du calendrier. Certains professeurs n'ont pas pu valider la matière vue aux premiers mois de 2020". Ensuite, ce furent les jours à la maison, les cours à distances, un peu de nouvelle matière éventuellement, le retour partiel en classe et l'absence d'examens à la fin d'année.

"Je redoute la rentrée"

"Certains ont réussi sans maîtriser le niveau qu'on attend d'eux habituellement", estime Philippe Lange. "Après une année autant chahutée, j'aurais pensé avoir plus de candidats à nos ateliers". Mais sans examens de passage à l'horizon, pourquoi s'inquiéter ? "Je les comprends... mais je redoute la rentrée où le niveau au sein des classes risque d'être très inégal", complète Giacomo Amenta.

Les ateliers d'Échec à l'échec durent deux semaines à partir du 3 ou du 17 août. Chaque matin, les élèves suivent d'un à quatre modules d'une heure et quart. "Suivre ces sessions ne permettra pas de rattraper le retard accumulé cette année", reconnaît Giacomo Amenta, "mais c'est un bon début pour combler certaines lacunes et se remettre dans une dynamique d'apprentissage." Certains élèves peuvent aussi se préparer seuls ou avec l'aide d'un parent ou d'une connaissance. "Mais tous les élèves ne sont pas autodidactes. Et la remédiation est là pour les aider."