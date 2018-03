Échauffourées de novembre à Bruxelles : les 10 jugements seront rendus le 20 avril

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a réexaminé ce vendredi les dossiers de huit personnes poursuivies pour leur implication dans les émeutes survenues à la Bourse le 11 novembre et de deux individus liés aux événements à Louise et Matonge le 25 novembre. Les dix jugements seront prononcés le 20 avril.

Les jugements concernant les prévenus pour la Bourse étaient initialement attendus en février, mais le tribunal avait pris la décision de rouvrir les débats et de joindre les dossiers. Il considérait en effet que des éléments qui apportent un éclairage global sur les faits devaient être accessibles à l'ensemble des défenses, ce qui n'était pas le cas précédemment.

Le parquet a confirmé ses réquisitions de peines de 24 à 36 mois de prison à l'encontre des prévenus.

Parmi eux se trouve Jilani D., alias Benlabel, prévenu de menace et contre lequel deux ans de prison sont requis pour son rôle présumé d'instigateur. Il lui est reproché d'avoir posté un message sur Facebook la veille des émeutes, appelant à "tout cramer à Lemonnier".

Le rappeur "ne comprend pas ce qu'il fait là", a-t-il indiqué à l'audience, déplorant que les conseils des parties civiles n'aient pas fait de distinction entre lui et les sept prévenus poursuivis principalement pour rébellion, dégradations, jets de projectiles, coups envers les policiers et vols.

L'artiste de 32 ans a réclamé avec force son acquittement, appelant le président du tribunal à "ne pas céder à la pression médiatique". "C'est incompréhensible, on me met dans le même sac (que les jeunes qui ont commis des dégradations) alors que mon message ne comportait aucune intention (de violence) et que je n'étais pas sur place. C'était purement footballistique", a-t-il précisé à la sortie de la salle.

Son avocat estime que le ministère public tente de "forcer les causalités".

Les sept autres prévenus sont à peine majeurs et pour la plupart encore scolarisés.

Images Snapchat

Plusieurs d'entre eux ont contesté les images de vidéo-surveillance sur la base desquelles ils ont été arrêtés, un prévenu allant jusqu'à montrer au président sur son GSM des images issues du réseau social Snapchat pour démontrer que les vêtements qu'il portait le jour des faits ne correspondaient pas aux éléments du dossier.

La majorité des suspects ont reconnu une partie des faits reprochés et sollicité une suspension du prononcé ou une peine de travail. Ils disent s'être laissés entraîner par la foule et ont fait part de leurs regrets.

Vendredi, les débats ont aussi longuement porté sur le volet civil du dossier, les demandes de dédommagements se chiffrant en dizaines de milliers d'euros.

La zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, l'Etat belge, la ville de Bruxelles, des entreprises victimes de dégradations, la Stib et des ASBL représentant les commerçants du centre-ville se sont constitués partie civile.

Les avocats de ces associations ont souligné la "motivation des assaillants exacerbée" par le fait qu'ils ont agi en groupe, les dommages matériels très importants ainsi que le préjudice en terme d'image pour le centre de la capitale et ses commerçants.

Selon le conseil de la Stib, le "chaos généralisé" qui a prévalu le soir des faits a entraîné des perturbations très importantes du service. Le président s'est montré sceptique quant à l'argumentaire selon lequel le préjudice de la société de transport devait être imputé solidairement aux prévenus, soulignant que certaines personnes n'étaient pas poursuivies pour rébellion mais uniquement pour un vol spécifique ou une dégradation de panneau de signalisation. L'effet de groupe n'est pas une infraction pénale, a-t-il résumé.

Les avocats de la défense ont aussi rappelé les erreurs en matière de gestion commises par la hiérarchie de la police et la Ville, ce qui avait été reconnu publiquement et dénoncé par plusieurs agents eux-mêmes lors de leur audition.

"Le dommage moral pour les agents réclamé par la partie civile, c'est à la direction de la police elle-même qu'il faut le demander", a osé Me Jadin.

Parties civiles

Plus tôt dans la journée, le parquet avait confirmé ses réquisitions de respectivement 40 et 24 mois à l'encontre de deux jeunes pour les émeutes survenues le 25 novembre. Ce jour-là, une manifestation contre l'esclavage en Libye avait dégénéré dans les quartiers Louise et Matonge.

Un jugement devait initialement être rendu début mars, mais le tribunal avait pris la décision de rouvrir les débats en raison de nouvelles constitutions de parties civiles.

Parmi celles-ci figurent la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, l'Etat belge et le commissaire Vandersmissen, qui avait été la cible d'un projectile.

Les deux jeunes hommes, D. et M., sont poursuivis entre autres pour rébellion, dégradations de mobilier urbain, de commerces et de véhicules de police, ainsi que pour des coups. Ils ont reconnu la plupart des faits qui leur sont reprochés.

Le procès d'un neuvième individu impliqué dans les événements à la Bourse avait été reporté au 5 juin début février, son avocat ayant demandé un délai supplémentaire pour consulter les images de vidéo-surveillance.