Échauffourée entre jeunes devant l'Institut des Arts et Métier à Bruxelles: un blessé

De 30 à 40 jeunes ont échangé des coups et ont lancé des pavés, mercredi vers 15h30, devant l'Institut des Arts et Métier à Bruxelles, selon une information du média BX1 confirmée par la porte-parole de la police de la zone Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. La police a intercepté trois jeunes. Un blessé au couteau est signalé et ses jours seraient en danger, a-t-on appris auprès de Ilse Van de Keere.

Un professeur de l'Institut des Arts et Métier à Bruxelles a contacté la police pour signaler le problème. Ce dernier a indiqué qu'un jeune avait reçu des coups de couteau dans le dos. Une ambulance a été envoyée sur les lieux.